MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wenn der Trainer dem Weltmeister das Karriereende mitteilt: „Du darfst jetzt offiziell rauchen“

Matthias Buse und sein Markenzeichen: den Mund im Flug immer weit offen.
Matthias Buse und sein Markenzeichen: den Mund im Flug immer weit offen. Bild: Matthias Metzler
Matthias Buse, ehemaliger Skisprung-Weltmeister, fühlt sich jetzt im Grünen wohl.
Matthias Buse, ehemaliger Skisprung-Weltmeister, fühlt sich jetzt im Grünen wohl. Bild: Privat
Skisprunglegenden in Klingenthal unter sich: Jochen Danneberg (links) und Matthias Buse.
Skisprunglegenden in Klingenthal unter sich: Jochen Danneberg (links) und Matthias Buse. Bild: TP
Jung und fesch: Matthias Buse (links) und Henry Glaß, 1978 in Lahti Weltmeister und Vizweltmeister, haben gut lachen.
Jung und fesch: Matthias Buse (links) und Henry Glaß, 1978 in Lahti Weltmeister und Vizweltmeister, haben gut lachen. Bild: Zentralbild
Matthias Buse und sein Markenzeichen: den Mund im Flug immer weit offen.
Matthias Buse und sein Markenzeichen: den Mund im Flug immer weit offen. Bild: Matthias Metzler
Matthias Buse, ehemaliger Skisprung-Weltmeister, fühlt sich jetzt im Grünen wohl.
Matthias Buse, ehemaliger Skisprung-Weltmeister, fühlt sich jetzt im Grünen wohl. Bild: Privat
Skisprunglegenden in Klingenthal unter sich: Jochen Danneberg (links) und Matthias Buse.
Skisprunglegenden in Klingenthal unter sich: Jochen Danneberg (links) und Matthias Buse. Bild: TP
Jung und fesch: Matthias Buse (links) und Henry Glaß, 1978 in Lahti Weltmeister und Vizweltmeister, haben gut lachen.
Jung und fesch: Matthias Buse (links) und Henry Glaß, 1978 in Lahti Weltmeister und Vizweltmeister, haben gut lachen. Bild: Zentralbild
Wintersport
Wenn der Trainer dem Weltmeister das Karriereende mitteilt: „Du darfst jetzt offiziell rauchen“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Klingenthaler Matthias Buse holte 1978 in Lahti WM-Gold auf der Normalschanze. Am Wochenende ist er beim Weltcup in der Vogtland-Arena als Zuschauer dabei.

Matthias Buse wird am Freitag einen besonderen Blick auf die Großschanze in der Vogtland-Arena werfen. Von 2006 bis 2012 stand der Sachse am Schwarzberg selbst als Schanzenwart in der Verantwortung. Bis heute erhalten die Klingenthaler immer viel Lob für die Präparation des Aufsprunghanges. „Das haben die Jungs im Griff, auch wenn es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
3 min.
Nach Kritik beim Sommer-Grand-Prix: Klingenthal zeigt wieder Flagge
Clemens Schlott (rechts) und Toralf Wolff von der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr hängen die Fahne der Schweiz auf.
Zum bevorstehenden Skisprung-Weltcup am Wochenende 12. bis 14. Dezember in der Vogtland-Arena Klingenthal wehen in der Stadt jetzt wieder Fahnen von den teilnehmenden Ländern.
Eckhard Sommer
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
09.12.2025
4 min.
Skisprung-Weltcup Klingenthal: Ticketboom, Zeitplan und Stefan Kraft kommt als Papa ins Vogtland
„Aktuell liegen wir bei ca. 8000 Tickets. Für die drei Tage rechnen wir mit über 10.000 Fans“, freut sich Alexander Ziron, der Geschäftsführer der Vogtland-Arena.
Ab Freitag gastieren die weltbesten Ski-Adler in der Vogtland-Arena. Österreichs Idol kehrt zurück. Karl Geiger und Andi Wellinger könnten dagegen eine Wettkampfpause einlegen.
Thomas Prenzel
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel