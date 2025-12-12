Wenn der Trainer dem Weltmeister das Karriereende mitteilt: „Du darfst jetzt offiziell rauchen“

Der Klingenthaler Matthias Buse holte 1978 in Lahti WM-Gold auf der Normalschanze. Am Wochenende ist er beim Weltcup in der Vogtland-Arena als Zuschauer dabei.

Matthias Buse wird am Freitag einen besonderen Blick auf die Großschanze in der Vogtland-Arena werfen. Von 2006 bis 2012 stand der Sachse am Schwarzberg selbst als Schanzenwart in der Verantwortung. Bis heute erhalten die Klingenthaler immer viel Lob für die Präparation des Aufsprunghanges. „Das haben die Jungs im Griff, auch wenn es...