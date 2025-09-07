Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  100 Jahre Talsperre und Kettensägenschnitzer: Wasser und Holz locken 2000 Gäste nach Muldenberg

Viel Interesse in Muldenberg: Familie Schuster aus Mehltheuer interessiert sich für eine kleine Ausstellung.
Auerbach
100 Jahre Talsperre und Kettensägenschnitzer: Wasser und Holz locken 2000 Gäste nach Muldenberg
Von Margitta Rosenbaum
Kaum 200 Einwohner, aber über 2000 Gäste: Das kleine Muldenberg wurde am Wochenende vonGästen überflutet. Zwei Veranstaltungen lockten mit kontrastreichen Angeboten: Das Jubiläum 100 Jahre Talsperre Muldenberg und die Kettensägenschnitzer.

Nur wenige Gehminuten trennten zwei gut besuchte Veranstaltungen voneinander. Der Tag der offenen Tür an der Talsperre und das Kettensägenschnitzertreffen lockten mit interessanten Angeboten.
