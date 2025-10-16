14 bedrohte Fledermausarten festgestellt: Durchkreuzen die fliegenden Säugetiere jetzt Windradpläne im Vogtland?

Eins Energie Sachsen verfolgt im Waldgebiet zwischen Neustadt und Bergen auf Flächen der Stadt Plauen Windkraft-Pläne. Könnten die geschützten Tiere daran etwas ändern?

Die Nachricht ist ein gutes halbes Jahr alt: Im Waldgebiet zwischen Neustadt und Bergen könnten Ende des Jahrzehnts Windräder in den Himmel wachsen. Bis zu sieben Stück, allesamt 245 Meter hoch. Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung) steht auf dem Bezelberg und blickt ungläubig in die Richtung, die Eins Energie Sachsen...