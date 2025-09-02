Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 15. Runde für Poetry in Rodewisch: Morgens Müll sammeln, am Abend wummern die Bässe

Tom Hoffmann wirft gefundenen Müll in den Container. Für Samstag wird dazu eingeladen.
Tom Hoffmann wirft gefundenen Müll in den Container. Für Samstag wird dazu eingeladen.
Auerbach
15. Runde für Poetry in Rodewisch: Morgens Müll sammeln, am Abend wummern die Bässe
Von Cornelia Henze
Müllsammeln hat in der Stadt an der Göltzsch lange Tradition. Am 6. September wird dazu aufgerufen. Die Umweltschützer hoffen auch auf jüngere Helfer.

Am Vormittag Müll auf und um den Rodewischer Poetenweg auflesen - und am Nachmittag am Bach ums Lagerfeuer bei Stockbrot sitzen, einer spielt auf der Gitarre dazu. Ganz unplugged. So hat Poetry vor 15 Jahren begonnen. Mittlerweile sind die Poetrys in den Stadtpark umgezogen, aus dem Gitarrenspiel am Feuer wurde eine Bühne, auf der Bands von...
