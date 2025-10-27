150 neue Arbeitsplätze entstehen im Vogtland: Spatenstich für Firmenerweiterung – „Das bedeutet Sicherheit“

Die deutsche Wirtschaft fährt abwärts – in Auerbach geht es wieder hinauf. Der Schalter-Hersteller EAO aus der Schweiz baut eine neue Halle, investiert 15 Millionen Euro, schafft 150 neue Arbeitsplätze.

Gute Nachricht aus Auerbach: Das Schweizer Familienunternehmen EAO Automotive (Elektro Apparate Olten) bekennt sich zu seinem Standort im Auerbacher Industriegebiet West. Mehr noch: Es verlagert einen Teil des Schweizer Mutterhauses nach Auerbach, baut für 15 Millionen Euro eine Halle für Logistik, Produktion und Entwicklung. Ab 2027 werden die... Gute Nachricht aus Auerbach: Das Schweizer Familienunternehmen EAO Automotive (Elektro Apparate Olten) bekennt sich zu seinem Standort im Auerbacher Industriegebiet West. Mehr noch: Es verlagert einen Teil des Schweizer Mutterhauses nach Auerbach, baut für 15 Millionen Euro eine Halle für Logistik, Produktion und Entwicklung. Ab 2027 werden die...