150 neue Arbeitsplätze entstehen im Vogtland: Spatenstich für Firmenerweiterung – „Das bedeutet Sicherheit“

Auerbach
Die deutsche Wirtschaft fährt abwärts – in Auerbach geht es wieder hinauf. Der Schalter-Hersteller EAO aus der Schweiz baut eine neue Halle, investiert 15 Millionen Euro, schafft 150 neue Arbeitsplätze.
Gute Nachricht aus Auerbach: Das Schweizer Familienunternehmen EAO Automotive (Elektro Apparate Olten) bekennt sich zu seinem Standort im Auerbacher Industriegebiet West. Mehr noch: Es verlagert einen Teil des Schweizer Mutterhauses nach Auerbach, baut für 15 Millionen Euro eine Halle für Logistik, Produktion und Entwicklung. Ab 2027 werden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.