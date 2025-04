19-Jährige bei Unfall in Rebesgrün schwer verletzt

Ein Hyundai hatte sich überschlagen. In Plauen musste ein Radfahrer einem Pkw ausweichen und stürzte.

Bei einem Unfall am Freitag in Rebesgrün ist eine 19-jährige Insassin schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger hatte gegen 16.50 Uhr auf einem öffentlichen Waldweg in der Nähe der Leerser Straße die Kontrolle über seinen Hyundai verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei berichtet. Der Schaden...