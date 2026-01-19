MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Autos sind auf der Autobahn bei Treuen zusammengestoßen.
Zwei Autos sind auf der Autobahn bei Treuen zusammengestoßen. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Zwei Autos sind auf der Autobahn bei Treuen zusammengestoßen.
Zwei Autos sind auf der Autobahn bei Treuen zusammengestoßen. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Auerbach
24-Jähriger schwer verletzt bei Unfall auf der der A 72 bei Treuen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 68-Jähriger erlitt einen Schock. Was der Auslöser für den Unfall war.

Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Sonntagabend auf der A 72 bei Treuen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Treuen in Richtung Hof. Der Mann überholte einen 68-jährigen VW-Fahrer. Beim Einscheren auf den rechten Fahrstreifen kam es zur Kollision....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
1 min.
71-jährige Autofahrerin stößt beim Überholen in Gesau frontal mit anderem Wagen zusammen
Zwei Autos waren nach einem Unfall in Gesau abschleppreif.
Bei dem Unfall im Glauchauer Ortsteil hat die 71-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Wie es dazu kam.
Lutz Kirchner
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
16.12.2025
1 min.
Sonne steht am Morgen tief: Unfall bei Hohenstein-Ernstthal
Ein Unfall ist am Montagmorgen in Hohenstein-Ernstthal passiert.
Eine 67-Jährige kommt von der Straße ab. Ein Helfer hält an. Was dann passiert ist.
Lutz Kirchner
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Mehr Artikel