24-Jähriger schwer verletzt bei Unfall auf der der A 72 bei Treuen

Auerbach
Ein 68-Jähriger erlitt einen Schock. Was der Auslöser für den Unfall war.
Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Sonntagabend auf der A 72 bei Treuen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 18.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Reichenbach und Treuen in Richtung Hof. Der Mann überholte einen 68-jährigen VW-Fahrer. Beim Einscheren auf den rechten Fahrstreifen kam es zur Kollision....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.