Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sandro Maul, neuer Vorsitzender des Linken-Ortsverbandes Treuen-Lengenfeld.
Sandro Maul, neuer Vorsitzender des Linken-Ortsverbandes Treuen-Lengenfeld. Bild: Cynthia Wolf
Sandro Maul, neuer Vorsitzender des Linken-Ortsverbandes Treuen-Lengenfeld.
Sandro Maul, neuer Vorsitzender des Linken-Ortsverbandes Treuen-Lengenfeld. Bild: Cynthia Wolf
Auerbach
25-Jähriger führt einen Ortsvorstand der Linken im Vogtland
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue, meist jüngere Mitglieder gaben im Ortsverband Treuen-Lengenfeld Anlass zur vorfristigen Neuwahl.

Einen Wechsel an der Spitze des Ortsverbandes Treuen-Lengenfeld vermeldet die Partei Die Linke. Nur zehn Monaten nach der vergangenen Wahl ist Ende September ein neuer Ortsvorstand gewählt worden. Anlass dazu habe gegeben, dass neun neue, meist jüngere Mitglieder eingetreten sind. Sie machen etwa ein Drittel des Mitgliederbestandes im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
09.09.2025
2 min.
Der Opfer des Faschismus wird in Treuen, Lengenfeld und Weißensand gedacht
In Weißensand erinnert diese Gedenktafel an das Geschehen im Februar 1945.
Veranstaltungen finden in Treuen, Lengenfeld und Weißensand statt. Verbunden ist damit der Appell: „Nie wieder Krieg und Faschismus!“
Lutz Kirchner
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
11.09.2025
1 min.
Wahl im Erzgebirge: Neuer Vorsitzender eines Ortsverbandes erhält 100 Prozent der Stimmen
Der neue Vorstand der Partei Die Linke Aue-Schwarzenberg: (v. l.) Andreas Heilsberg, Andrea Schrutek und Michael Einsiedel, nicht im Bild Kevin Schönbach.
Michael Einsiedel ist neuer Vorsitzender des Ortsverbandes Aue-Schwarzenberg der Partei Die Linke. Vorstandsmitglied spricht von klarer Verjüngung.
Holk Dohle
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
Mehr Artikel