  • 500 Milliarden Euro für Infrastruktur: So viel Geld erwartet Auerbach pro Jahr

Auerbach erwartet rund 400.000 Euro jährlich aus dem Sondervermögen des Bundes.
Auerbach erwartet rund 400.000 Euro jährlich aus dem Sondervermögen des Bundes.
Auerbach
500 Milliarden Euro für Infrastruktur: So viel Geld erwartet Auerbach pro Jahr
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine halbe Billion Euro für Infrastruktur will der Bund bis 2037 ausgeben. Ein Teil davon geht an die Bundesländer und Kommunen. Nun gibt es erste Details, wie viel Auerbach von den Milliarden erhält.

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm auf den Weg gebracht. Mit dem sogenannten Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro sollen über einen Zeitraum von zwölf Jahren Investitionen in die Infrastruktur und die Klimaneutralität finanziert werden. Doch nicht nur der Bund soll von den...
