52-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss durch Falkenstein

Die Polizei hat den Mann gestoppt. Was für den Autofahrer folgte.

Die Polizei hat am Mittwochabend, 26. März, in Falkenstein einen Autofahrer ertappt, der mit dem Wagen unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr unterwegs war. Die Beamten hatten den 52-Jährigen gegen 20.45 Uhr gestoppt. Er fuhr zu dieser Zeit mit seinem Volkswagen auf der Dorfstädter Straße. Der Mann am Steuer wurde daraufhin einem...