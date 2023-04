65 Bewerber für Tickets

65 Frauen und Männer hatten sich bis Freitagmittag per Mail um Karten für die Premiere der Show mit Musik des Pink Floyd-Albums "The Dark Side Of The Moon" beworben. Sie ist am 6. Mai in der Sternwarte zu erleben. Unter Ausschluss des Rechtsweges wurden Paula Weller aus Auerbach, Jörg Roth aus Reichenbach, Ines Apfelstädt aus...