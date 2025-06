69-Jähriger landet mit seinem Auto in Rodewisch in einem Vorgarten

Das Auto musste abgeschleppt werden. Was zur Ursache bekannt ist.

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer am Dienstag, 3. Juni, in Rodewisch erlebt. Er konnte aufgrund eines technischen Defektes seinen Wagen nicht mehr stoppen und landete mit dem Fahrzeug in einem Vorgarten. Das hat die Polizei berichtet. Der 69-Jährige fuhr am Nachmittag mit seinem Volkswagen auf der Straße des Friedens. Dort verlor er...