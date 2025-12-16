73-Jähriger in Falkenstein bei Zusammenstoß verletzt

Der Mann hatte das Vorfahrtsrecht inne. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Ein 73-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Falkenstein am Montag, 15. Dezember leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß passierte gegen 13.05 Uhr an der Kreuzung Oberlauterbacher Straße und Trieber Straße. Nach Polizeiangaben waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr zu dieser Zeit auf der Trieber Straße...