75 Jahre Sternwarte Rodewisch: Was jeder Planetengucker wissen will

Auerbach
Für Rodewischer Astro-Freude sind 75 Jahre eine lange Zeit. Seit 1950 gibt es die Sternwarte. Was die Einrichtung einst groß machte.
Am Anfang war da der Mathe- und Physiklehrer Professor Edgar Penzel. Der astrobegeisterte Mann antwortete auf die Frage, was man denn für die Jugend tun könne mit: „Wir könnten eine Sternwarte bauen“. Die erste Sternwartenkuppel erhielt Rodewisch so am 23. September 1950 auf dem Dach des heutigen Pestalozzi-Gymnasiums. Lehrer und Schüler...
