Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sternwarten-Crew ist für auch für Neues offen. Ein Yoga-Kurs fand im Jubiläumsjahr dort statt, wo sonst Gäste Planeten, Mond- und Sonnenfinsternisse beobachten.
Die Sternwarten-Crew ist für auch für Neues offen. Ein Yoga-Kurs fand im Jubiläumsjahr dort statt, wo sonst Gäste Planeten, Mond- und Sonnenfinsternisse beobachten. Bild: David Rötzschke
Die Sternwarten-Crew ist für auch für Neues offen. Ein Yoga-Kurs fand im Jubiläumsjahr dort statt, wo sonst Gäste Planeten, Mond- und Sonnenfinsternisse beobachten.
Die Sternwarten-Crew ist für auch für Neues offen. Ein Yoga-Kurs fand im Jubiläumsjahr dort statt, wo sonst Gäste Planeten, Mond- und Sonnenfinsternisse beobachten. Bild: David Rötzschke
Auerbach
75 Jahre Sternwarte Rodewisch: Was jeder Planetengucker wissen will
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Rodewischer Astro-Freude sind 75 Jahre eine lange Zeit. Seit 1950 gibt es die Sternwarte. Was die Einrichtung einst groß machte.

Am Anfang war da der Mathe- und Physiklehrer Professor Edgar Penzel. Der astrobegeisterte Mann antwortete auf die Frage, was man denn für die Jugend tun könne mit: „Wir könnten eine Sternwarte bauen“. Die erste Sternwartenkuppel erhielt Rodewisch so am 23. September 1950 auf dem Dach des heutigen Pestalozzi-Gymnasiums. Lehrer und Schüler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Mondfinsternis im Vogtland: Warum sich ein Blick zum Himmel erst zur Hälfte der Vorstellung lohnt
Diese Aufnahme einer Totalen Mondfinsternis machte Olaf Graf am 28. September 2015. An diesem Sonntag ist die nächste.
Das Gestirn tritt in den Schatten der Erde ein und wird so zum Blutmond. Die Sternwarte Rodewisch lädt am Sonntag ab 19.30 Uhr zum Mondgucken ein.
Cornelia Henze
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
08.09.2025
3 min.
Die Mondfinsternis im Vogtland beobachtet: „Der sieht doch aus wie ein Schweizer Käse“
Die Mondfinsternis wird zum schönen Farbschauspiel: Den Augenblick, wie das Gestirn vom Erdschatten verdunkelt wir,d hat Sternwartenchef Olaf Graf festgehalten.
Besucheransturm Sonntagabend in der Sternwarte Rodewisch. Rund 200 Leute erwarten den Mond so sehnsüchtig wie einen Star.
Cornelia Henze
Mehr Artikel