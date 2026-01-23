Planetarium im Vogtland sagt Programm ab: Am Sternhimmel ist es zappenduster

Auerbach
Der Projektor der Fulldome-Anlage ist defekt. Ersatz zu schaffen, ist für das Team der Rodewischer Sternwarte schwierig. Alle sind in Eile und Sorge, denn die Winterferien nahen.
„Bis auf Weiteres keine Planetariumsveranstaltungen“, teilt Rodewischs Sternwarten-Leiter Olaf Graf auf der Internetseite der Einrichtung mit. Der Grund: Vor wenigen Tagen fiel der Projektor aus, der Animationen, Bilder und Videos an den künstlichen Sternenhimmel wirft. Jegliche Astro-Programme, ob für Kinder oder Erwachsene, sind damit...
