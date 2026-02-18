MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Planetarium Rodewisch: Nach Geräte-Ausfall und Pause sind Gäste wieder willkommen

Vorstellungen mit Animationen sind wieder im Planetarium Rodewisch möglich. Vor vier Wochen war der Projektor ausgefallen.
Vorstellungen mit Animationen sind wieder im Planetarium Rodewisch möglich. Vor vier Wochen war der Projektor ausgefallen. Bild: D. Rötzschke
Vorstellungen mit Animationen sind wieder im Planetarium Rodewisch möglich. Vor vier Wochen war der Projektor ausgefallen.
Vorstellungen mit Animationen sind wieder im Planetarium Rodewisch möglich. Vor vier Wochen war der Projektor ausgefallen. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Planetarium Rodewisch: Nach Geräte-Ausfall und Pause sind Gäste wieder willkommen
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sterne leuchten wieder am Planetariums-Himmel. Der defekte Projektor, der für die Planeten-Show sorgt, wurde ersetzt. Wie der erste Besuchertag anlief.

Es war Ende Januar, als der Projektor im Rodewischer Planetarium den Dienst versagte. Ausgerechnet kurz vor den Winterferien, in denen Familien mit Kindern öfter das Planetarium ansteuern. Die Techniker von Zeiss haben sich Mühe gegeben, den ebenfalls reparaturbedürftigen Ersatz fit zu machen, so Sternwarten-Mitarbeiterin Andrea Mercz. Schon am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Planetarium im Vogtland sagt Programm ab: Am Sternhimmel ist es zappenduster
Weltraum-Animationen hat der Projektor an den Planetariumshimmel gezaubert. Aber nun ist das Gerät defekt.
Der Projektor der Fulldome-Anlage ist defekt. Ersatz zu schaffen, ist für das Team der Rodewischer Sternwarte schwierig. Alle sind in Eile und Sorge, denn die Winterferien nahen.
Cornelia Henze
16:00 Uhr
4 min.
Ehemaliger „GZSZ“-Star kommt ins Erzgebirge: Warum Senta heute lieber Kindermusik macht
Sängerin Senta gibt am Samstag ein Kinder- und Familienkonzert in der Alten Brauerei in Annaberg-Buchholz.
Sie war die Tanja Seefeld in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und war als Sängerin Oonagh erfolgreich. Am Samstag kommt Senta zum Konzert in die Alte Brauerei nach Annaberg-Buchholz. Im Interview spricht sie nicht nur über Wendepunkte in ihrem Leben.
Antje Flath
07.01.2026
4 min.
Für superscharfe Bilder: Lichtensteiner Minikosmos installiert hochmoderne Planetariumstechnik
Mike Behnke hat die neue Technik im Planetarium installiert – hier ein Bild aus dem Film „Ferne Welten, fremdes Leben“. Bisher lag die Auflösung bei 2K, jetzt sind 4K möglich.
Die Miniwelt liegt noch im Winterschlaf, doch im dazugehörigen Planetarium beginnt eine neue Ära mit einer deutlich höheren Bild-Qualität. Zudem wird das Programm ab sofort deutlich ausgeweitet.
Bernd Appel
16:00 Uhr
2 min.
Kutschunfall in Sayda: So steht es um die Ermittlungen
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda.
Ende Oktober 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Pferd musste erlöst werden.
Cornelia Schönberg
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
Mehr Artikel