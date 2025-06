A 72 im Vogtland: Stau nach Unfall im Baustellenbereich

Kurz vor Ferienbeginn sorgte ein Unfall auf der A 72 bei Treuen für langen Rückstau in Fahrtrichtung Leipzig. Was bisher bekannt ist.

Ein Unfall auf der A 72 hat am frühen Freitagnachmittag für Stau zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach gesorgt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in einem Baustellenabschnitt und sorge für einen langen Rückstau in Fahrtrichtung Leipzig. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich auf Nachfrage mitteilte, blockierte ein...