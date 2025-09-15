A72: Diese und kommende Woche nur eine Spur zwischen Treuen und Reichenbach in Richtung Chemnitz

Auerbach
Zu Verkehrsbehinderungen kann es in diesen Tagen möglicherweise auf der Autobahn kommen. Das ist der Grund.
Bauarbeiten und damit eventuell einhergehende Verkehrsbehinderungen sind auf der Autobahn 72 zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach in Fahrtrichtung Chemnitz von Montag bis Donnerstag dieser Woche sowie von Montag bis Donnerstag kommender Woche zu erwarten. Es steht in dieser Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.
