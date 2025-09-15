Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • A72: Diese und kommende Woche nur eine Spur zwischen Treuen und Reichenbach in Richtung Chemnitz

In dieser Woche geht es auf der A72 zwischen Treuen und Reichenbach einspurig zu.
In dieser Woche geht es auf der A72 zwischen Treuen und Reichenbach einspurig zu. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
In dieser Woche geht es auf der A72 zwischen Treuen und Reichenbach einspurig zu.
In dieser Woche geht es auf der A72 zwischen Treuen und Reichenbach einspurig zu. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Auerbach
A72: Diese und kommende Woche nur eine Spur zwischen Treuen und Reichenbach in Richtung Chemnitz
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Verkehrsbehinderungen kann es in diesen Tagen möglicherweise auf der Autobahn kommen. Das ist der Grund.

Bauarbeiten und damit eventuell einhergehende Verkehrsbehinderungen sind auf der Autobahn 72 zwischen den Anschlussstellen Treuen und Reichenbach in Fahrtrichtung Chemnitz von Montag bis Donnerstag dieser Woche sowie von Montag bis Donnerstag kommender Woche zu erwarten. Es steht in dieser Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
25.07.2025
2 min.
Deshalb war die A 72 bei Treuen im Vogtland am Freitag gesperrt
Am Freitagmittag kam es zu einem Stau auf der A 72 Richtung Hof.
Bei Treuen ist es zu einem kilometerlangen Stau auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hof gekommen. Was bisher bekannt ist.
Jonas Patzwaldt
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
24.08.2025
3 min.
Neue Baustelle auf A 72-Brücke im Vogtland: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu
Auf der Autobahnbrücke bei Pirk beginnen am Montag Bauarbeiten.
Die Autobahn GmbH investiert mehr als eine Million Euro auf der Elstertalbrücke bei Pirk. Was dort passiert und was Autofahrer beachten sollten.
Nancy Dietrich
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel