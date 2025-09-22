Abbaden für ein komplettes Jahr: Welches Freibad im Vogtland 2026 zu bleibt

Bei viel Sonne und hohen Lufttemperaturen haben etwa 70 Gäste am letzten Sommerwochenende die einzige verbliebene Freiluft-Badegelegenheit rund um Auerbach genutzt. Warum sie 2026 nicht öffnet.

Am sonnigen Beckenrand sitzen und schwitzen, die Beine im Wasser baumeln lassen – oder ganz in die Fluten steigen. Das haben sich am Samstag im Waldsportbad Rebesgrün an die 40 Gäste getraut. Tags darauf etwas weniger. Bei einer Lufttemperatur von weit über 20 Grad Celsius wenige Stunden vor Herbstbeginn konnte manche das kühle Nass nicht...