  • Abdichtung undicht: Was in einer Grundschule in Falkenstein saniert werden muss

Mängel sind durch eine undichte Wand in der Grundschule Dorfstadt entstanden.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Mängel sind durch eine undichte Wand in der Grundschule Dorfstadt entstanden.
Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Abdichtung undicht: Was in einer Grundschule in Falkenstein saniert werden muss
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Eine defekte Abdichtung sorgt für erhebliche Schäden in der Grundschule Dorfstadt. Fliesenrisse gefährden die Sicherheit, bemängelten die Behörden. Jetzt startet die Sanierung.

Wegen einer defekten Gebäudeabdichtung an einem Anbau der Grundschule in Dorfstadt ist es im Innenbereich zu erheblichen Schäden an der Innenwand gekommen. Darüber hat die Stadtverwaltung kürzlich im Stadtrat informiert. So seien in den Umkleide- und Sanitärbereichen die Fliesen gerissen und stehen deutlich hervor. Von den kaputten Fliesen...
