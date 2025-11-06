Abitur vor 50 Jahren: Ehemalige gehen in Auerbach auf Spurensuche

Vor 50 Jahren haben sie zeitgleich in Auerbach Abiturprüfungen abgelegt. Jetzt kehrten um die 70 Absolventen der damaligen EOS „Geschwister Scholl“ an den Ort ihrer letzten vier Schuljahre zurück.

Ist er es oder ist er es nicht? Jürgen Hoffmann und Jochen Bittner denken kurz nach und sind sich dann einig: Die Tür, vor der sie gerade stehen, führt zu ihrem Klassenraum. Vor fünf Jahrzehnten verbrachten sie dort viel Zeit. Jetzt sind die beiden Männer und mit ihnen fast der gesamte Absolventenjahrgang an den Ort zurückgekehrt, wo sie...