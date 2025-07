Abschied nach über 40 Jahren: Die letzten Tage als Schulleiterin in Falkenstein – „Das ist mein Lebenswerk“

Über vier Jahrzehnte war Irina Dressel im Schuldienst tätig. Jetzt geht die Leiterin der Grundschule Falkenstein in Rente. Wie sie auf ihr Berufsleben zurückblickt und was sie sich für die Zukunft wünscht.

In ihrem Büro räumt Irina Dressel Schränke und Schubladen aus und packt die Sachen, die sich während der letzten Jahrzehnte angesammelt haben, in Kartons und Kisten. Für die Vogtländerin sind es die letzten Tage in der Grundschule Falkenstein. Nach über 30 Jahren als Direktorin der Bildungseinrichtung geht sie Ende des Monats in den...