Alarmierung wegen Explosion in Auerbach: Was ist passiert?

Auerbachs Feuerwehr wurde am Freitagmittag wegen einer Explosion alarmiert. Am Ort des Geschehens stießen die Einsatzkräfte auf einen E-Roller.

Weil sich die Batterie in seinem E-Roller aufgebläht hatte und offenbar heiß gelaufen ist, bekam es der Besitzer in Auerbach mit der Angst zu tun. Er rief Freitagmittag die Feuerwehr zu Hilfe. Die eilten an die Falkensteiner Straße in Auerbach. Was hilft, wenn sich der Akku im E-Scouter heiß gelaufen hat? Der Rollerfahrer habe sich richtig...