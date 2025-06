Alkoholfahrt in Falkenstein endet für jungen Autofahrer an Laterne

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 19.000 Euro - die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein junger Autofahrer hat in den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags einen schweren Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei fuhr der 19 Jahre alte Fahrer eines Fords kurz nach 3.30 Uhr am Morgen auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Falkenstein, kam dann von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Laterne, rutschte infolge des...