Alkoholfahrt in Rodewisch: Frau fährt gegen Strommast

Am Mercedes der Verursacherin entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstag um 18.10 Uhr in Rodewisch gekommen. Es war viel Alkohol im Spiel. Wie eine Mitarbeiterin des Polizei-Lagezentrums in Zwickau am Sonntagmittag auf Nachfrage sagte, sei eine 54-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Röthenbacher Straße unterwegs gewesen und nach rechts von der Fahrbahn...