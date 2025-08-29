Alles dreht sich um einen vogtländischen Herrensitz

Auerbach
Das Treuener Schloss war einst Zuhause verschiedenster Menschen. Bei einer Veranstaltung am Sonntag wird dieses Thema in lockerer Runde diskutiert.
Zum zweiten Mal richtet der Förderverein Schloss Treuen unteren Teils ein Erzählcafé aus. Die neue Veranstaltungsreihe steht jedem offen, der sich in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen über regionalgeschichtliche Themen mit und ohne Bezug zum ehemaligen Herrensitz austauschen möchte. Am Sonntag wird dort die Zeit zwischen 1945 und 1990...
