Als der Ministerpräsident in den Abgrund blickte - Vogtländisches Feuerwehrzentrum eingeweiht

Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Eich ist am Montag eröffnet worden. Ministerpräsident Kretschmer will den Bau sachsenweit nutzen. Doch eine ganz andere Sache verzückte ihn besonders.

Schwindelfrei scheint Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu sein. Bei der Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich schaute er Montagvormittag recht entspannt aus der Öffnung des Feuerwehrübungsturms in die Tiefe Von dort oben - in rund zwölf Metern Höhe - hatten kurz zuvor Mitglieder der Feuerwehr...