Als Zeichen der Wertschätzung: Diese Gemeinde im Vogtland zahlt ihren Feuerwehrleuten mehr Geld

Für ihre Leistungen erhalten die Feuerwehrleute in Neustadt bald eine höhere finanzielle Entschädigung. Auch für langjährige Mitgliedschaften gibt es besondere Anerkennungen. Welche das sind.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Neustadt bekommen für ihr Ehrenamt eine höhere finanzielle Entschädigung als bislang. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Aus der Satzung geht hervor, dass der Wehrleiter der freiwilligen Gemeinde-Feuerwehr, der Stellvertreter und andere Funktionsträger,...