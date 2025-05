Altkleider, die keiner abholt: Wie ein Discounter im Vogtland reagiert

Ein unschönes Bild gab bis vor Kurzem der Netto-Markt in Treuen ab. Ein Lumpenhaufen vor einem Kleidercontainer wurde ewig nicht abgeholt. Bürger und Stadt intervenierten. Nun wurde gehandelt.

Chaos vor dem Kleidercontainer: Weil dieser vor hineingestopften Altkleidern überquoll, legten die Leute ihre ausrangierten Textilien in Beuteln und teils auch lose einfach vor den Behälter. So häuften sich nach und nach mehr Lumpen zu einem Berg, der in der Treuener Stadtgesellschaft für Ärger sorgte. Hier müsse endlich was passieren,...