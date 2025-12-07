Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Applaus für den Grinch zum Weihnachtsmännertreffen im Vogtland: „Ich habe die Aufgabe, hässlich zu sein“

Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt.
Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt. Bild: Hagen Hartwig
27. Weihnachtsmanntreffen in Auerbach: Beteiligt waren Vereine und Schulen. Die Gabenbringer, Wichtel und Grinche zogen als Parade durch die Stadt. 2027 ist das nächste Treffen.
27. Weihnachtsmanntreffen in Auerbach: Beteiligt waren Vereine und Schulen. Die Gabenbringer, Wichtel und Grinche zogen als Parade durch die Stadt. 2027 ist das nächste Treffen. Bild: Hagen Hartwig
Die Grimm-Schule kommt im Bergtraktor-Oldimer von Eiko Pinks (rechts als Weihnachtsmann), mit Christkind Tabea Sens und ganz vielen Wichteln.
Die Grimm-Schule kommt im Bergtraktor-Oldimer von Eiko Pinks (rechts als Weihnachtsmann), mit Christkind Tabea Sens und ganz vielen Wichteln. Bild: Hagen Hartwig
Janine Persigehl kommt als Heilige Lucia mit dem Lichterkranz: Eine Winterfigur aus Skandinavien.
Janine Persigehl kommt als Heilige Lucia mit dem Lichterkranz: Eine Winterfigur aus Skandinavien. Bild: Hagen Hartwig
Grün ist das neue Rot: Als Grinch-Parade lief auch das Awo-Seniorenheim Am Stadtpark auf - mit Leiterin Susann Hüllebrand-Thiel im rosa Kostüm.
Grün ist das neue Rot: Als Grinch-Parade lief auch das Awo-Seniorenheim Am Stadtpark auf - mit Leiterin Susann Hüllebrand-Thiel im rosa Kostüm. Bild: Hagen Hartwig
Das Autohaus Meinhold schickt das dickste Fahrzeug durch die engen Straßen von Auerbachs Innenstadt.
Das Autohaus Meinhold schickt das dickste Fahrzeug durch die engen Straßen von Auerbachs Innenstadt. Bild: Cornelia Henze
Ein Zuckerle von einem Wichtel: Ähnlich wie beim Karneval gibt es Süßes für die Jüngsten am Straßenrand.
Ein Zuckerle von einem Wichtel: Ähnlich wie beim Karneval gibt es Süßes für die Jüngsten am Straßenrand. Bild: Cornelia Henze
Früh übt sich, was ein Wichtel werden will. Die jüngsten Wichtel laufen und fahren bei der Kita Mischka mit - die Zweitplatzierten.
Früh übt sich, was ein Wichtel werden will. Die jüngsten Wichtel laufen und fahren bei der Kita Mischka mit - die Zweitplatzierten. Bild: Cornelia Henze
Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt.
Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt. Bild: Hagen Hartwig
27. Weihnachtsmanntreffen in Auerbach: Beteiligt waren Vereine und Schulen. Die Gabenbringer, Wichtel und Grinche zogen als Parade durch die Stadt. 2027 ist das nächste Treffen.
27. Weihnachtsmanntreffen in Auerbach: Beteiligt waren Vereine und Schulen. Die Gabenbringer, Wichtel und Grinche zogen als Parade durch die Stadt. 2027 ist das nächste Treffen. Bild: Hagen Hartwig
Die Grimm-Schule kommt im Bergtraktor-Oldimer von Eiko Pinks (rechts als Weihnachtsmann), mit Christkind Tabea Sens und ganz vielen Wichteln.
Die Grimm-Schule kommt im Bergtraktor-Oldimer von Eiko Pinks (rechts als Weihnachtsmann), mit Christkind Tabea Sens und ganz vielen Wichteln. Bild: Hagen Hartwig
Janine Persigehl kommt als Heilige Lucia mit dem Lichterkranz: Eine Winterfigur aus Skandinavien.
Janine Persigehl kommt als Heilige Lucia mit dem Lichterkranz: Eine Winterfigur aus Skandinavien. Bild: Hagen Hartwig
Grün ist das neue Rot: Als Grinch-Parade lief auch das Awo-Seniorenheim Am Stadtpark auf - mit Leiterin Susann Hüllebrand-Thiel im rosa Kostüm.
Grün ist das neue Rot: Als Grinch-Parade lief auch das Awo-Seniorenheim Am Stadtpark auf - mit Leiterin Susann Hüllebrand-Thiel im rosa Kostüm. Bild: Hagen Hartwig
Das Autohaus Meinhold schickt das dickste Fahrzeug durch die engen Straßen von Auerbachs Innenstadt.
Das Autohaus Meinhold schickt das dickste Fahrzeug durch die engen Straßen von Auerbachs Innenstadt. Bild: Cornelia Henze
Ein Zuckerle von einem Wichtel: Ähnlich wie beim Karneval gibt es Süßes für die Jüngsten am Straßenrand.
Ein Zuckerle von einem Wichtel: Ähnlich wie beim Karneval gibt es Süßes für die Jüngsten am Straßenrand. Bild: Cornelia Henze
Früh übt sich, was ein Wichtel werden will. Die jüngsten Wichtel laufen und fahren bei der Kita Mischka mit - die Zweitplatzierten.
Früh übt sich, was ein Wichtel werden will. Die jüngsten Wichtel laufen und fahren bei der Kita Mischka mit - die Zweitplatzierten. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Applaus für den Grinch zum Weihnachtsmännertreffen im Vogtland: „Ich habe die Aufgabe, hässlich zu sein“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grün ist das neue Rot. Die angesagte Weihnachtsfarbe. Der grüne Grinch und viele seiner Brüder spazierten neben dem Gabenbringer durch Auerbachs Innenstadt. Mit Happy End für den Weihnachtshasser.

Sandra Paul grinst übers ganze grüne Grinch-Gesicht. Mit den Worten „Jetzt gibt‘s schöne Grinchfarbe“ umarmt die Schulleiterin der Auerbacher Grimm-Schule Oberbürgermeister Jens Scharff. Die als Wichtel verkleideten Grundschüler johlen und applaudieren, als ihre grinchige Direktorin auf der Bühne 600 Euro Preisgeld für das schönste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
28.09.2025
4 min.
Oktoberfeststimmung im Vogtland: So viel Spaß hatten die Auerbacher bei ihrer „Hüttengaudi“-Einkaufsnacht
Das Team der Parfümerie Aurel hatte sich in Schale geschmissen: Katrin Persigehl, Gabriele Otto, Julia Renner, Kristin Otto, Heike Grünwald und Grit Steinbauer (von links).
Dirndl und Lederhosen waren am Samstagabend in der Auerbacher Innenstadt angesagt. Wie das „Hüttengaudi“-Konzept ankam und warum auch der Oberbürgermeister im originalen Bayern-Outfit erschien.
Sylvia Dienel
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
Mehr Artikel