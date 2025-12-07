Applaus für den Grinch zum Weihnachtsmännertreffen im Vogtland: „Ich habe die Aufgabe, hässlich zu sein“

Auerbach
Grün ist das neue Rot. Die angesagte Weihnachtsfarbe. Der grüne Grinch und viele seiner Brüder spazierten neben dem Gabenbringer durch Auerbachs Innenstadt. Mit Happy End für den Weihnachtshasser.
Sandra Paul grinst übers ganze grüne Grinch-Gesicht. Mit den Worten „Jetzt gibt‘s schöne Grinchfarbe“ umarmt die Schulleiterin der Auerbacher Grimm-Schule Oberbürgermeister Jens Scharff. Die als Wichtel verkleideten Grundschüler johlen und applaudieren, als ihre grinchige Direktorin auf der Bühne 600 Euro Preisgeld für das schönste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.