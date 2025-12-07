Applaus für den Grinch zum Weihnachtsmännertreffen im Vogtland: „Ich habe die Aufgabe, hässlich zu sein“

Schulleiterin Sandra Paul hat als Grinch überzeugt. Im Motto-Bild der Grimm-Schule fuhren und liefen viele Schüler und Eltern beim Auerbacher Weihnachtsmanntreffen mit. Es wurde zum Sieger der Parade gekürt. Bild: Hagen Hartwig

27. Weihnachtsmanntreffen in Auerbach: Beteiligt waren Vereine und Schulen. Die Gabenbringer, Wichtel und Grinche zogen als Parade durch die Stadt. 2027 ist das nächste Treffen. Bild: Hagen Hartwig

Die Grimm-Schule kommt im Bergtraktor-Oldimer von Eiko Pinks (rechts als Weihnachtsmann), mit Christkind Tabea Sens und ganz vielen Wichteln. Bild: Hagen Hartwig

Janine Persigehl kommt als Heilige Lucia mit dem Lichterkranz: Eine Winterfigur aus Skandinavien. Bild: Hagen Hartwig

Grün ist das neue Rot: Als Grinch-Parade lief auch das Awo-Seniorenheim Am Stadtpark auf - mit Leiterin Susann Hüllebrand-Thiel im rosa Kostüm. Bild: Hagen Hartwig

Das Autohaus Meinhold schickt das dickste Fahrzeug durch die engen Straßen von Auerbachs Innenstadt. Bild: Cornelia Henze

Ein Zuckerle von einem Wichtel: Ähnlich wie beim Karneval gibt es Süßes für die Jüngsten am Straßenrand. Bild: Cornelia Henze