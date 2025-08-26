Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Auerbach: Besserer Zugang zu Bäckerei und Beratungsbüro – dank neuer Rampe
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bäckerei Jahnsmüller und das Inklusionsbüro in Auerbach sind nun besser für Menschen mit Handicap erreichbar. Eine neue Rampe macht‘s möglich.

Seit dieser Woche gelangen Menschen mit Handicap deutlich besser und leichter in die Räume des Auerbacher Inklusionsbüros „Mittendrin“ sowie in die Goldbrötchen Bäckerei Jahnsmüller am Neumarkt. Am Montag wurde dort eine Rampe am Eingang des Gebäudes installiert. Bisher setzte das Team des Inklusionsbüros auf eine mobile...
