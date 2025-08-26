Auerbach: Besserer Zugang zu Bäckerei und Beratungsbüro – dank neuer Rampe

Die Bäckerei Jahnsmüller und das Inklusionsbüro in Auerbach sind nun besser für Menschen mit Handicap erreichbar. Eine neue Rampe macht‘s möglich.

Seit dieser Woche gelangen Menschen mit Handicap deutlich besser und leichter in die Räume des Auerbacher Inklusionsbüros „Mittendrin“ sowie in die Goldbrötchen Bäckerei Jahnsmüller am Neumarkt. Am Montag wurde dort eine Rampe am Eingang des Gebäudes installiert. Bisher setzte das Team des Inklusionsbüros auf eine mobile...