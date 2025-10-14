Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“

Auerbach
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Was wird mit dem Brunner Bad passieren? Diese Frage der CDU-Stadträte Steffan Götz und Ralf Reichelt leitete eine längere Diskussion um die Bäderpläne der Stadt Auerbach für die nächsten fünf Jahre ein. Obwohl sich der Stadtrat im November 2024 mehrheitlich dazu bekannt hat, die eigentlich für das Brunner Bad gedachten 1,8 Millionen Euro...
