Auerbach würdigt die zweitälteste Einwohnerin der Stadt: 101 erfüllte Jahre

Auerbach
Die Stadt Auerbach hat Susanne Fuhrmann Glückwünsche zum 101. Geburtstag überbracht. Eine Leidenschaft ist der Jubilarin bis ins hohe Alter geblieben.
Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin. Sie beging am Dienstag ihren 101. Geburtstag, teilt die Stadtverwaltung mit. Auerbachs stellvertretender Oberbürgermeister Friedrich Fuchs überbrachte der Jubilarin die herzlichsten Glückwünsche – verbunden mit großem Respekt vor ihrem beeindruckenden Lebensweg.
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