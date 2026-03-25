MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin.
Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin. Foto: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach
Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin.
Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin. Foto: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach
Auerbach
Auerbach würdigt die zweitälteste Einwohnerin der Stadt: 101 erfüllte Jahre
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Auerbach hat Susanne Fuhrmann Glückwünsche zum 101. Geburtstag überbracht. Eine Leidenschaft ist der Jubilarin bis ins hohe Alter geblieben.

Susanne Fuhrmann ist die zweitälteste Auerbacherin. Sie beging am Dienstag ihren 101. Geburtstag, teilt die Stadtverwaltung mit. Auerbachs stellvertretender Oberbürgermeister Friedrich Fuchs überbrachte der Jubilarin die herzlichsten Glückwünsche – verbunden mit großem Respekt vor ihrem beeindruckenden Lebensweg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
19.03.2026
1 min.
350.000 Euro für Zäune und Bäume: Ein Wald entsteht in Auerbach
Am Bendelstein sollen Bäume gepflanzt werden.
Am Flugplatz tut sich etwas, das die Neugier weckt. Die Stadt geht ein bemerkenswertes Projekt an.
Lutz Kirchner
20.03.2026
2 min.
Von Grevenbroich nach Auerbach: Schüler entdecken das Vogtland
Schüler aus Grevenbroich haben Auerbach besucht.
Die Schüler erkundeten die Vogtland-Arena und den Aschberg. Diese Ausflüge waren Teil des Programms. Ein Gegenbesuch ist bereits geplant.
Lutz Kirchner
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel