Auerbacher diskutieren zur Zukunft des Schillerparks: Ruhe-Insel oder Grünanlage für Sport und Spiel?

Der städtische Schillerpark in Auerbach-Mühlgrün soll in Form gebracht werden. Zu einer Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend fanden sich etwa 40 Interessenten ein und diskutierten von der Stadtverwaltung vorgestellte Varianten.

Nur wenige Auerbacher kennen den Schillerpark im Stadtteil Mühlgrün. Zwischen kniehohem Gras, Bäumen und Wegen, die sich kaum als solche zu erkennen geben, fügt sich ein Spielplatz in die Natur ein. Weiter oben ein Bolzplatz. Die 50 Jahre alten Reihengaragen am unteren Ende wirken wie aus der Zeit gefallen, erfüllen aber noch ihren Zweck. Am...