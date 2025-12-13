MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auerbacher Weihnachtsmarkt: Gibt es die Gratis-Karussellfahrt auch 2026 wieder?

Von den Gratis-Fahrten auf dem Karussell profitierten mehrere Hundert Kinder.
Von den Gratis-Fahrten auf dem Karussell profitierten mehrere Hundert Kinder. Bild: Cornelia Henze
Von den Gratis-Fahrten auf dem Karussell profitierten mehrere Hundert Kinder.
Von den Gratis-Fahrten auf dem Karussell profitierten mehrere Hundert Kinder. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Auerbacher Weihnachtsmarkt: Gibt es die Gratis-Karussellfahrt auch 2026 wieder?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt gab es erstmals kostenfreie Karussellfahrten für Kinder. Nun hat sich die Stadt zur Zukunft der Aktion geäußert.

Über die Bürgerstiftung haben Spender in diesem Jahr erstmals kostenfreie Karussellfahrten für Kinder auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt ermöglicht. Zu den Familientagen am 3. und 10. Dezember kamen zahlreiche Familien mit Kindern in den Genuss der Aktion. Normalerweise kostet eine Fahrt auf dem Karussell drei Euro. Die Idee für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
27.11.2025
2 min.
Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen.
Die Bürgerstiftung Auerbach hat eine Spendenaktion gestartet. Mit ihr soll Kindern eine besondere Aktion zum Familientag auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden.
Florian Wunderlich
03.12.2025
3 min.
Gratis-Karussellfahrten im Vogtland: „Ich sehe das als Geschenk“
Finn und Nora fahren schon die fünfte Runde auf dem Kinderkarussell. Mutter Astrid Essbüchel macht das diesmal nichts aus: Sie zahlt keinen Cent für das Fahrgeschäft.
Und noch eine Runde mehr: Das war die Devise am Mittwoch auf Auerbachs Weihnachtsmarkt. Viele Kinder wollten gar nicht mehr runter vom Fahrgeschäft. Die Eltern freute das, denn sie zahlten keinen Cent.
Cornelia Henze
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel