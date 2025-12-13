Auerbacher Weihnachtsmarkt: Gibt es die Gratis-Karussellfahrt auch 2026 wieder?

Auerbach
Auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt gab es erstmals kostenfreie Karussellfahrten für Kinder. Nun hat sich die Stadt zur Zukunft der Aktion geäußert.
Über die Bürgerstiftung haben Spender in diesem Jahr erstmals kostenfreie Karussellfahrten für Kinder auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt ermöglicht. Zu den Familientagen am 3. und 10. Dezember kamen zahlreiche Familien mit Kindern in den Genuss der Aktion. Normalerweise kostet eine Fahrt auf dem Karussell drei Euro. Die Idee für die...
