Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert: Kleiner Ort im Vogtland startet sein Megaprojekt

Vivien Ackermann, Clara Marie Bretschneider und Jamie-Lou Hochmuth (v.l.) versenken die Zeitkapsel.
Vivien Ackermann, Clara Marie Bretschneider und Jamie-Lou Hochmuth (v.l.) versenken die Zeitkapsel. Bild: David Rötschke.
Zur Grundsteinlegung waren viele Gäste gekommen.
Zur Grundsteinlegung waren viele Gäste gekommen. Bild: David Rötschke
Bis die Feuerwehr hier einziehen kann, ist noch viel zu tun.
Bis die Feuerwehr hier einziehen kann, ist noch viel zu tun. Bild: David Rötzschke
Vivien Ackermann, Clara Marie Bretschneider und Jamie-Lou Hochmuth (v.l.) versenken die Zeitkapsel.
Vivien Ackermann, Clara Marie Bretschneider und Jamie-Lou Hochmuth (v.l.) versenken die Zeitkapsel. Bild: David Rötschke.
Zur Grundsteinlegung waren viele Gäste gekommen.
Zur Grundsteinlegung waren viele Gäste gekommen. Bild: David Rötschke
Bis die Feuerwehr hier einziehen kann, ist noch viel zu tun.
Bis die Feuerwehr hier einziehen kann, ist noch viel zu tun. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert: Kleiner Ort im Vogtland startet sein Megaprojekt
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fundament ist gegossen, diese Woche wird Fußboden verlegt. Ein Megaprojekt kommt in die Gänge. Wann die Bergener Feuerwehr ihr neues Domizil beziehen kann.

Aktuelle Tageszeitung, Münzen, Chronik, Fotos, Gründungsurkunde der Jugendfeuerwehr. Das und noch mehr verschwand am Sonntagnachmittag im Boden eines Anbaus am Bergener Gerätehaus, von dem bislang nur die Fundamente zu sehen sind. Gut geschützt in einer silbernen Hülle platzierte der Kameradennachwuchs die Dinge in der dafür vorgesehenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
12:00 Uhr
2 min.
In welchem Dorf im Vogtland Feuerwehrleute kostenlos parken dürfen
Der Gemeinderat würdigt die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr mit Vergünstigungen beim Parken.
Die freiwillige Feuerwehr in Grünbach ist wichtig für den Ort. Darum wird offensiv um neue Mitglieder geworben. Ein Flyer und Vergünstigungen sollen Interesse wecken.
Margitta Rosenbaum
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
13.09.2025
1 min.
Kleiner Ort im Vogtland kann mit Millionenprojekt starten
Am Feuerwehrdepot in Bergen wird angebaut.
Das Bergener Gerätehaus erhält einen Sanitärtrakt mit Platz für die noch junge Jugendfeuerwehr. Ein erster Auftrag ist jetzt vergeben worden.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel