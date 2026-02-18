MENÜ
  • Auf der B 169 im Vogtland: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Auf der B 169 im Vogtland: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz
Redakteur
Von Cornelia Henze
Ein Glätteunfall ereignete sich am Mittwochvormittag zwischen Falkenstein und Trieb. Ein Lkw kam von der B 169 ab. Was bisher bekannt ist.

Einsatz für die Feuerwehren Falkenstein und Oberlauterbach am Mittwochvormittag: Ein Lkw mit Stuttgarter Kennzeichen kam wegen Glätte von der Straße ab. Laut Polizei fuhr der Mann gegen einen Baum, landete im Seitengraben. Der Sattelschlepper befand sich gerade in der dortigen S-Kurve, als es nach links abkam. Die Fahrbahn habe man auf diesem...
