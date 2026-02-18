Mehrere Unfälle mit Vollsperrungen am Mittwoch auf winterlichen Straßen im Vogtland

Im Vogtland herrschen am Mittwoch nach Schneefall verbreitet winterliche Straßenverhältnisse. Das führt zu Problemen.

Winterliche Straßen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Oberen Vogtland und im Raum Auerbach verbreitet zu größeren Problemen geführt. Es gab mehrere Verkehrsunfälle mit Vollsperrungen.