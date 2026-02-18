MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der B 169 zwischen Falkenstein und Trieb kam am Mittwoch ein Lkw von der Straße ab.
Auf der B 169 zwischen Falkenstein und Trieb kam am Mittwoch ein Lkw von der Straße ab. Bild: David Rötzschke
Auf der B 169 zwischen Falkenstein und Trieb kam am Mittwoch ein Lkw von der Straße ab.
Auf der B 169 zwischen Falkenstein und Trieb kam am Mittwoch ein Lkw von der Straße ab. Bild: David Rötzschke
Update
Oberes Vogtland
Mehrere Unfälle mit Vollsperrungen am Mittwoch auf winterlichen Straßen im Vogtland
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtland herrschen am Mittwoch nach Schneefall verbreitet winterliche Straßenverhältnisse. Das führt zu Problemen.

Winterliche Straßen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Oberen Vogtland und im Raum Auerbach verbreitet zu größeren Problemen geführt. Es gab mehrere Verkehrsunfälle mit Vollsperrungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 18.02.2026 | 07:39 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
04.02.2026
1 min.
Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf B 92 nahe Plauen verletzt
Auf der Elsterberg Landstraße/B 92 sind am Mittwoch zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Am Mittwochvormittag war kurz vor Plauen ein Überholvorgang misslungen. Die Straße musste nach dem Unfall für rund drei Stunden voll gesperrt werden.
Bernd Jubelt
11:35 Uhr
1 min.
B 169 im Vogtland teils gesperrt: Laster rutscht in S-Kurve in den Seitengraben - Rettungshubschrauber im Einsatz
Landung auf veschneitem Feld: Der Rettungshubschrauber kam am Mittwoch dem in den Graben gerutschten Lkw-Fahrer zu Hilfe, der laut Polizei zum Glück nur leichter verletzt wurde.
Ein Glätteunfall ereignete sich am Mittwochvormittag zwischen Falkenstein und Trieb. Ein Lkw kam von der B 169 ab. Was bisher bekannt ist.
Cornelia Henze
14:06 Uhr
3 min.
"Wie ein Ehering": Gimmler und Rydzek feiern Olympia-Bronze
Coletta Rydzek (l) und Laura Gimmler haben die erste Medaille für die deutschen Langläuferinnen bei diesen Winterspielen gewonnen.
Coletta Rydzek und Laura Gimmler jubeln über die erste Langlauf-Medaille für Deutschland bei diesen Winterspielen. Rydzeks Bruder weint. Gimmler berichtet von einer schlaflosen Nacht.
Thomas Eßer und Stefan Tabeling, dpa
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14:00 Uhr
2 min.
Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.
Holk Dohle
Mehr Artikel