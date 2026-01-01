Auf schneebedeckter Fahrbahn: Autofahrer im Vogtland verliert Kontrolle über seinen VW

Auerbach
An der Goldenen Höhe bei Treuen kam es am letzten Tag des Jahres zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.
Zwei Verletzte und 35.000 Euro Sachschaden: So lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch bei Treuen ereignet hat. Laut Polizei war ein 57-jähriger VW-Fahrer gegen 16.10 Uhr auf der Herlasgrüner Straße in Fahrtrichtung Goldene Höhe unterwegs gewesen. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet...
