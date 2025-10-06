Auf Vogtland-Tour: Frisch gepresster Fruchtsaft fließt in Strömen

Am Neustädter Bürgerhaus hat ein Saftmobil zwei Tage Station gemacht und lange Schichten eingelegt. Insgesamt ließen Privatleute sieben Tonnen Äpfel und Birnen zu Most verarbeiten.

Ramona und Jan Kurth aus Kreiselwitz bei Grimma können sich kaum eine Pause gönnen. Am laufenden Band liefern Neustädter Einwohner und Menschen aus dem Umland Früchte an. Hauptsächlich Äpfel, aber auch Birnen. Das Saftmobil Kurth vor dem Bürgerhaus läuft auf Hochtouren. Am Ende zweier arbeitsreicher Tagen mit Acht- beziehungsweise... Ramona und Jan Kurth aus Kreiselwitz bei Grimma können sich kaum eine Pause gönnen. Am laufenden Band liefern Neustädter Einwohner und Menschen aus dem Umland Früchte an. Hauptsächlich Äpfel, aber auch Birnen. Das Saftmobil Kurth vor dem Bürgerhaus läuft auf Hochtouren. Am Ende zweier arbeitsreicher Tagen mit Acht- beziehungsweise...