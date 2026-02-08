Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle

Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.

Die Arbeiten an der Goethehalle mit Bürgerhaus verlaufen nach wie vor planmäßig. Zur Sitzung am Mittwoch hat der Stadtrat per Beschluss grünes Licht für Bodenleger gegeben. Bis Ende April sollen sie abgeschlossen werden. Der Auftrag ging an die Ellefelder Firma Bolz Bodenverlegung mit einer Auftragssumme von gut 105.000 Euro. Folglich lag das... Die Arbeiten an der Goethehalle mit Bürgerhaus verlaufen nach wie vor planmäßig. Zur Sitzung am Mittwoch hat der Stadtrat per Beschluss grünes Licht für Bodenleger gegeben. Bis Ende April sollen sie abgeschlossen werden. Der Auftrag ging an die Ellefelder Firma Bolz Bodenverlegung mit einer Auftragssumme von gut 105.000 Euro. Folglich lag das...