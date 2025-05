Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Feste in Plauen, Einblicke in alte Fabrik und Saisonstart in Bad Elster

In Plauen startet der Kultursommer mit einer Tour. In Bad Elster eröffnet die Band Glasperlenspiel die Saison im Naturtheater und in Lengenfeld stehen die Türen der alten Tuchfabrik für Schaulustige offen.

Kultursommer: Am Samstag startet der Kultursommer in Plauen sein diesjähriges Programm mit einer neuen Veranstaltung – der Kultursommer-Tour. Von 13 bis 16 Uhr geht es dabei musikalisch und kreativ durch die Innenstadt. 20 Angebote sind verteilt, darunter am Theaterplatz, am Julius-Mosen-Denkmal, auf dem Altmarkt, auf dem Postplatz und am...