Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Ifa-Festival, Bücherfrühling und erstes Freibad öffnet

Am Samstag beginnt das Ifa-Fahrzeugfestival mit einer Tour durchs Vogtland. In Plauen wird es bunt, Auerbach lädt zum Familientag und in Lengenfeld gibt es eine Premiere. Was am Wochenende noch los ist.

Ifa-Fahrzeugfestival: Am Samstag startet in Rebesgrün das Ifa-Fest mit einer Ausfahrt durchs Vogtland. Start ist 10 Uhr. Die Tour führt durch Auerbach, Lengenfeld, Reichenbach, zur Göltzschtalbrücke und zur Talsperre Pöhl, ehe es über Plauen, Neuensalz und Treuen zurück geht. Am Nachmittag steht Simson-Limbo auf dem Programm, ebenso ein... Ifa-Fahrzeugfestival: Am Samstag startet in Rebesgrün das Ifa-Fest mit einer Ausfahrt durchs Vogtland. Start ist 10 Uhr. Die Tour führt durch Auerbach, Lengenfeld, Reichenbach, zur Göltzschtalbrücke und zur Talsperre Pöhl, ehe es über Plauen, Neuensalz und Treuen zurück geht. Am Nachmittag steht Simson-Limbo auf dem Programm, ebenso ein...