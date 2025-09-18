Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Spätsommerfest in Auerbach, Hochzeitsmesse in Plauen und mehr

Aktuelle Trends aus der Hochzeitsbranche zeigt eine Messe in Plauen.
Aktuelle Trends aus der Hochzeitsbranche zeigt eine Messe in Plauen. Bild: Karsten Repert/Archiv
Aktuelle Trends aus der Hochzeitsbranche zeigt eine Messe in Plauen.
Aktuelle Trends aus der Hochzeitsbranche zeigt eine Messe in Plauen. Bild: Karsten Repert/Archiv
Auerbach
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Spätsommerfest in Auerbach, Hochzeitsmesse in Plauen und mehr
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aktuelle Trends in der Brautmode zeigt die Hochzeitsmesse in Plauen. Viel Musik und historische Landmaschinen gibt es in Auerbach. Aber damit nicht genug: Wo noch getanzt und gefeiert werden kann.

Spätsommerfest und Kirmes: In der Auerbacher Innenstadt lockt am Samstag und Sonntag das Spätsommerfest. An beiden Tagen gibt es ab 15 Uhr Auftritte von Musikern auf mehreren Bühnen, darunter Nessaja und Tina Tandel. Am Sonntag werden historische Landmaschinen vor dem Rathaus präsentiert. Gefeiert wird auch im Ortsteil Beerheide. Zur Kirmes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
14.08.2025
4 min.
Freizeittipps für das Wochenende im Vogtland: Simson- und Trucker-Treffen, Boxen und Freibadfeste
Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm.
Nach den Ferien füllt sich der Veranstaltungskalender: In Kürbitz ist Simson-Treffen, andernorts treffen sich Trucker. Zahlreiche weitere Ausflugstipps locken in die Freibäder und Open-Air-Theater.
Florian Wunderlich
21.08.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Helge Schneider im Vogtland, Plauener Herbst, Ü-30-Party und vieles mehr
Der Musiker und Komiker Helge Schneider tourt 2025 mit seinem Programm „Ein Mann und seine Musik“ durchs Land. Jetzt ist er in Plauen zu Gast.
Mit Helge Schneider und Pietro Lombardi kommen gleich zwei namhafte Künstler ins Vogtland. In Plauen steigt das Herbst-Volksfest und im Göltzschtal locken Freiluftkino und Weinfest nach draußen.
Florian Wunderlich
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel