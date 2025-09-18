Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Spätsommerfest in Auerbach, Hochzeitsmesse in Plauen und mehr

Aktuelle Trends in der Brautmode zeigt die Hochzeitsmesse in Plauen. Viel Musik und historische Landmaschinen gibt es in Auerbach. Aber damit nicht genug: Wo noch getanzt und gefeiert werden kann.

Spätsommerfest und Kirmes: In der Auerbacher Innenstadt lockt am Samstag und Sonntag das Spätsommerfest. An beiden Tagen gibt es ab 15 Uhr Auftritte von Musikern auf mehreren Bühnen, darunter Nessaja und Tina Tandel. Am Sonntag werden historische Landmaschinen vor dem Rathaus präsentiert. Gefeiert wird auch im Ortsteil Beerheide. Zur Kirmes... Spätsommerfest und Kirmes: In der Auerbacher Innenstadt lockt am Samstag und Sonntag das Spätsommerfest. An beiden Tagen gibt es ab 15 Uhr Auftritte von Musikern auf mehreren Bühnen, darunter Nessaja und Tina Tandel. Am Sonntag werden historische Landmaschinen vor dem Rathaus präsentiert. Gefeiert wird auch im Ortsteil Beerheide. Zur Kirmes...