Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Stefanie Hertels Familienband, Festival bei Plauen und Kino im Freibad

Die Spider Murphy Gang sorgt für Rock’n’Roll-Feeling in Bad Elster. Im Oelsnitzer Freibad spielen DJs zur Clubbing Night, während ein anderes Schwimmbad zum Kinosaal wird. Das ist im Vogtland los.

Stefanie mit Familienband: Als Country/Rock-Band More Than Words sind Sängerin Stefanie Hertel, ihr Ehemann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross am Freitag in Oelsnitz zu erleben. Das Kurzkonzert beginnt 19 Uhr in der Katharinenkirche. Danach können Besucher mit dem Trio ins Gespräch kommen. In der Katharinenkirche läuft bis 10. August...