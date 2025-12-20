Auszeichnung für Falkensteiner Verein im Jubiläumsjahr

Seit 20 Jahren bewahrt der Heimat- und Museumsverein die Geschichte Falkensteins. Dafür sind die Mitglieder jetzt geehrt worden.

Der Heimat- und Museumsverein in Falkenstein ist mit dem diesjährigen Bürgerpreis ausgezeichnet worden. Im Juli 2005 hatte sich der Verein gegründet, nachdem die Schließung des örtlichen Museums drohte. Seitdem betreibt dieser das Heimatmuseum am Schlossplatz eigenständig. Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) unterstrich die Bedeutung des...