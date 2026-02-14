Autismuszentrum lädt zur Fachtagung ins Vogtland

Im April findet in Ellefeld eine bundesweiten Autismus-Fachtagung statt. An wen sich das Angebot richtet.

Das Autismuszentrum Vogtland lädt für den 25. April zur bundesweiten Autismus-Fachtagung nach Ellefeld ein. Die Veranstaltung findet im neuen Mehrzweckgebäude „H34“ an der Hauptstraße statt. „Wir haben den Veranstaltungsort gewählt, da sich nur wenige Schritte entfernt unsere Tagesstrukturierte Förder- und Betreuungseinrichtung sowie...