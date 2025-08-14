Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag gegen das Alte Auerbacher Amtsgericht am Altmarkt gekracht.
Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag gegen das Alte Auerbacher Amtsgericht am Altmarkt gekracht.
Auerbach
Auto kracht am Auerbacher Altmarkt gegen Gebäudewand: 11.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Unfall in Auerbach ereignete sich am späten Mittwochnachmittag.

Aufsehen erregender Unfall am späten Mittwochnachmittag auf dem Auerbacher Altmarkt: Dort krachte ein Pkw gegen die Wand des Gebäudes des Alten Auerbacher Amtsgerichts. Am Steuer der Mercedes A-Klasse saß eine Seniorin. Wie es zum dem Unfall kam, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht...
