Auto überschlägt sich auf B 169 bei Rodewisch: Rentner leicht verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall blieb das Auto des Seniors auf dem Dach liegen.

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 169 zwischen Rodewisch und Wernesgrün von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem VW überschlagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.25 Uhr auf der Wernesgrüner Straße. Der Mann war in Richtung Wernesgrün unterwegs, als er aus bislang...