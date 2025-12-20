Autofahrer tappen wortwörtlich im Dunkeln: Ungewöhnliche Diebstahlserie im Vogtland wirft Fragen auf

Auerbach
Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter professionell und gezielt vor. Gleich drei Audis fielen in einer Nacht dem Teilediebstahl zum Opfer.
Drei Audi-Besitzer in Treuen hatten laut Polizei ein unangenehmes Erwachen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte an ihren Fahrzeugen fachmännisch hochwertige Teile ausgebaut und mitgenommen. Der Schaden: rund 8000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.