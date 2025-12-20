MENÜ
  • Autofahrer tappen wortwörtlich im Dunkeln: Ungewöhnliche Diebstahlserie im Vogtland wirft Fragen auf

In einer Nacht haben Täter mehrere Audis im Vogtland aufgebrochen. Bild: Axel Heimken/dpa/Symbolbild
Auerbach
Autofahrer tappen wortwörtlich im Dunkeln: Ungewöhnliche Diebstahlserie im Vogtland wirft Fragen auf
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter professionell und gezielt vor. Gleich drei Audis fielen in einer Nacht dem Teilediebstahl zum Opfer.

Drei Audi-Besitzer in Treuen hatten laut Polizei ein unangenehmes Erwachen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte an ihren Fahrzeugen fachmännisch hochwertige Teile ausgebaut und mitgenommen. Der Schaden: rund 8000 Euro.
